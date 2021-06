EN DIRECT - Voyager en temps de Covid-19 : la France passe les États-Unis et le Canada sur sa "liste verte"

"RIEN N'EST GAGNE" : MACRON A VIVATECH





Après les annonces de Jean Castex sur la fin du port du masque et la levée du couvre-feu, Emmanuel Macron a précisé, lors d'une visite au salon Vivatech à Paris, que le gouvernement avançait "de manière pragmatique et proportionnée".





"A chaque fois on apprend, on a presque 15 jours de recul sur la dernière étape et on voit bien qu'il y a une ou deux choses qu'on peut ajuster, c'est ce qu'a annoncé le premier ministre", a-t-il ajouté.





Et de poursuivre : "On le fait pour passer une étape supplémentaire parce que nos résultats sont bons, parce qu'on a collectivement été discipliné, mais rien n'est gagné donc j'invite les Français à continuer à se faire vacciner, c'est le seul moyen de combattre durablement cette épidémie". "Ensuite, on va continuer à avancer étape par étape comme on l'a prévu", a conclu le chef de l'État.