EN DIRECT - Covid-19 : Novavax revendique un vaccin efficace à plus de 90%, même contre les variants

MESURES ANTI-COVID RENFORCÉES A SAINT-PÉTERSBOURG





Les autorités de Saint-Pétersbourg ont annoncé un renforcement des mesures anti-covid dans la ville pour tenter d'enrayer un rebond des contaminations, et alors qu'elle est l'une des 11 villes-hôtes de l'Euro de football.





À partir de jeudi, plus aucune nourriture ne sera vendue dans les fan-zones de l'Euro, les espaces de restauration et les aires de jeux pour enfants seront fermés dans les centres commerciaux, la jauge sera diminuée dans les cinémas et les restaurants devront fermer entre 02 h 00 et 06 h 00 du matin.





Le masque sera également obligatoire lors des événements publics, alors que de nombreux Russes refusent de le porter dans les transports ou les lieux publics.