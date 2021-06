EN DIRECT - Covid-19 : "De 2% à 4% des tests" correspondent à du variant Delta, affirme Olivier Véran

TRAITEMENT ANTICOVID : L'ÉCHEC D'ASTRAZENECA





Le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca a annoncé ce mardi avoir subi un revers dans le développement d'un traitement contre le coronavirus, dont l'efficacité sur les personnes exposées au virus n'a pas été prouvée.





Le traitement, qui doit permettre à la fois de prévenir et de traiter la maladie, était en phase 3 de développement, c'est-à-dire en essais cliniques de grande ampleur afin de mesurer sa sûreté et son efficacité. Les 1121 participants étaient des adultes de plus de 18 ans qui n'étaient pas vaccinés et qui ont été exposés à une personne contaminée au cours des huit jours précédents. Le traitement n'a permis de réduire le risque de développer un Covid-19 avec symptômes que de 33%.





Des essais se poursuivent pour évaluer le remède sur des patients avant exposition au virus, et pour ceux qui ont développé des formes sévères.