EN DIRECT - Covid-19 : la vaccination s'ouvre aux adolescents

POINT SANITAIRE





La France compte ce lundi 12.374 personnes hospitalisées à cause du Covid-19 (-106), un chiffre au plus bas depuis la mi-octobre. La décrue du nombre de patients traités en soins critiques, pour les formes les plus graves, se poursuit aussi, avec 2.068 malades (-38). Par ailleurs, on dénombre 63 décès en 24 h.