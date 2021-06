EN DIRECT - JO de Tokyo : 10.000 spectateurs maximum autorisés sur les sites de compétition

FRÉQUENTATION DU MÉTRO





La fréquentation "remonte progressivement" dans les transports en commun en Ile-de-France mais le télétravail aura un impact durable, a déclaré la PDG de la RATP Catherine Guillouard, au micro de France Inter. "En semaine, les deux-tiers du réseau ferré ont récupéré le trafic anté-Covid", tandis que "le week-end, il y a plus de monde" avec 70% de la fréquentation d'avant pandémie sur le métro en week-end et 85% sur les RER. "Sur le réseau de surface, on est d'ores et déjà en semaine aux trois-quarts du trafic que nous avions normalement avant la pandémie et en week-end on est à 90%", selon Catherine Guillouard.