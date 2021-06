EN DIRECT - Covid-19 : vacciner les ados, "un impératif" pour viser l'immunité collective, selon le Pr Fischer

ACCÈS AUX VACCINS





La directrice de l'Agence européenne du médicament (EMA), Emer Cooke, a appelé à ce que "le monde entier" ait accès aux vaccins. "Cela ne relève pas de la compétence de l'EMA, je ne peux donc parler que d'un point de vue personnel, et je pense vraiment que nous devons garantir la disponibilité et l'accès (aux vaccins) dans le monde entier, et pas uniquement dans les pays qui ont les moyens de les payer", a-t-elle déclaré alors qu'est attendue une promesse des grandes puissances du G7 de fournir un milliard de doses aux plus démunis.