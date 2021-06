EN DIRECT - Covid-19 : la situation se dégrade rapidement en Afrique

AFRIQUE DU SUD





L'Afrique du Sud a enregistré mercredi plus de 13.000 nouveaux cas de Covid-19, soit le nombre de nouvelles infections le plus élevé en 24 heures ces cinq derniers mois, selon les statistiques officielles.





"Ces chiffres inquiétants représentent le plus grand nombre de cas quotidiens et le plus haut taux de positivité enregistrés depuis janvier 2021", a déclaré l'Institut national des maladies transmissibles (NICD) dans un communiqué.





Pays officiellement le plus touché du continent africain, l'Afrique du Sud compte près de 1,8 million de cas recensés, dont 13.246 ces dernières 24 heures, et plus de 58.000 décès.