EN DIRECT - Passation de pouvoir expéditive entre Gérard Collomb et Edouard Philippe

COLLOMB





L'ancien ministre a souhaité adressé un message au Premier ministre :

"Je suis allée dans tous ces quartiers, des quartiers nord de Marseille au quartier du Mirail à Toulouse" ainsi qu'à Paris, la situation est très dégradée, "c'est la loi du plus fort qui s'impose".





"Quand les quartiers se paupérisent", "il ne peut y avoir que des difficultés. "On ne peut plus travailler commune par commune, il faut une vision d'ensemble". "Je crains que demain, on ne vive plus ensemble mais face à face"