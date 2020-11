EN DIRECT - Darmanin défend Lallement : le préfet de police de Paris "n'a pas failli"

OPPOSITION INTERNE

Ex-numéro 2 de La République en marche, le député de Paris Pierre Person a pris position, dans une interview au Parisien, contre l'article 24 de la proposition de loi "Sécurité globale" qui, selon lui, non seulement "divise" et "jette le soupçon", mais "ne répond pas au problème" de la protection des policiers. Une pierre de plus dans une majorité fracturée sur ce texte, qui réunit l'unanimité de l'opposition et des représentants des journalistes contre elle.