EN DIRECT - Démission de Collomb : "Ce ne sont pas les péripéties du quotidien qui doivent décider pour une nation", affirme Macron

Les langues se délient peu à peu au sein du gouvernement depuis le retour à Lyon de Gérard Collomb. Son choix de privilégier la ville dont il a été la maire entre 2001 et 2017 plutôt que ses responsabilités gouvernementales n’est pas du goût du ministre de la Transition écologique, François de Rugy. "Après l'interview où il annonçait sa candidature (à la mairie de Lyon en 2020) je lui avais dit que je désapprouvais cette façon de faire. Autant j'ai approuvé l'action de Gérard Collomb quand il était ministre, je l'ai toujours soutenu sur la sécurité et l'immigration (...) mais c'est dommage d'avoir fait primer une démarche personnelle, un intérêt personnel", a-t-il regretté. "Quand on s'engage pour rentrer au gouvernement, moi je me suis engagé, je considère que je m'engage sur la durée, potentiellement jusqu'à la fin du mandat car il faut de la continuité dans l'action"