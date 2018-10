EN DIRECT - Remaniement : Emmanuel Macron "assume totalement de prendre son temps"

CONFIDENTIEL

Le nouveau gouvernement, poursuit-on, sera le fruit des compétences et non pas la récompense d'un parcours. "Le cursus honorum n'existe plus. Il n'y a pas de droit de tirage, comme dans le monde politique d'avant. C'était plus simple pour remanier, mais on ne se dit pas que quelqu'un mérite un poste de ministre". Toutefois, une chose est certaine, "il y aura des entrants et des sortants". Et il faut s'attendre à ce que "certaines personnes changent de pistes". De quoi donner du grain à moudre à ceux qui échafaudent l'hypothèse de l'arrivée de Christophe Castaner à l'Intérieur...