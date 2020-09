EN DIRECT - 150 ans de la République : suivez le discours d'Emmanuel Macron au Panthéon

Le 4 septembre 1870 était proclamée la République française, mettant fin au Second Empire sur fond de guerre franco-prussienne, et ouvrant la voie à la IIIe République. Si la France avait déjà connu deux républiques depuis la Révolution de 1789, cette proclamation est cependant considérée comme l'acte de naissance historique de la République française, mise entre parenthèses une seule fois, sous le régime de Vichy (1940-1944).

C'est un anniversaire souvent passé sous silence, et pourtant très symbolique. La France célèbre vendredi les 150 ans de la République, à l'occasion d'une cérémonie et d'un discours d'Emmanuel Macron au Panthéon, à Paris.

Emmanuel Macron prononcera quant à lui un discours "de combat et de conquête", afin de rappeler aux Français que la République est "un combat permanent", a indiqué l'Elysée à LCI, et la garantie de préserver "les libertés publiques" face aux "attaques contre l'égalité" et "aux tentations de repli" liées notamment au "communautarisme". Le chef de l'Etat devrait mentionner pour l'occasion la lutte contre "les séparatismes", un terme qu'il a déjà employé par le passé et qui fera l'objet d'un autre discours en septembre, en vue d'un projet de loi à l'automne. Le discours "s'inscrit dans les priorités des temps à venir, l'ordre républicain, l'égalité des chances et l'émancipation", fait également savoir l'Elysée, précisant qu'il ne s'agira pas d'annoncer des mesures sur la sécurité.