EN DIRECT - "On n'a que 600 jours" : Jean Castex à l'épreuve de l'Assemblée nationale

LE MAIRE

Sur RTL, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a rappelé qu'une réforme des retraites avait ses faveurs. "Je pense qu'il est nécessaire d'aller au bout de cette réforme des retraites . On voit bien d'abord qu'il y a un déficit, on voit bien que nous vivons tous plus longtemps, on voit bien que collectivement il faut que nous travaillions davantage et que c'est une condition de redressement de la France" et a appuyé "son caractère indispensable".