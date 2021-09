EN DIRECT - Macron en visite dans les quartiers nord de Marseille

"ON VA FAIRE LE MAXIMUM"





A un journaliste de LCI qui lui demandait pourquoi le plan d'Emmanuel Macron réussirait là où beaucoup de ses prédécesseurs ont échoué, le président de la République a répondu : "Il n’y a rien qui le garantit, donc on va faire le maximum. On va essayer de le faire avec les gens qui savent sur le terrain, de simplifier les choses et de se donner les moyens mais je ne peux pas vous dire qu’on réussira. On va faire le maximum mais je mentirai si je vous disais" que nous réussirons.