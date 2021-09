EN DIRECT - Élection présidentielle 2022 : suivez la campagne avec nous

Qui sera dans la course à l'Élysée, dans quel contexte politique et social et avec quel programme. À quelques mois de l'élection présidentielle, la vie politique prend déjà des airs de campagne. Emmanuel Macron et son gouvernement s'emploient à défendre le bilan du quinquennat écoulé, même si le chef de l'État n'a pas encore fait connaître ses intentions.

À droite comme à gauche, les formations politiques qui avaient été balayées par l'irruption d'En Marche en 2017 s'emploient à se trouver des champions, espérant échapper au spectre de la division. De son côté, la candidate du RN, Marine Le Pen, se lance dans sa troisième campagne présidentielle.

Face à cette séquence très dense qui culminera au printemps 2022, nous vous proposons de suivre, à travers ce direct, toute l'actualité politique en lien avec l'élection présidentielle.