EN DIRECT - Présidentielle 2022 : Marine Le Pen sur les traces du général de Gaulle mardi à Bayeux

BERTRAND : SES PROPOSITIONS SUR L'IMMIGRATION





Depuis Calais, le candidat à l'investiture LR et président des Hauts-de-France Xavier Bertrand a présenté ses propositions sur l'immigration. Sa politique se basera sur "deux principes" : "décider qui peut s’installer sur son sol et qui doit quitter son sol" et que l'immigration "réponde" aux besoins de la France et non l'inverse. "Ce n'est pas la France qui doit répondre aux besoins de l'immigration, c’est l’immigration qui doit répond aux besoins de la France", a-t-il dit.





Il a proposé de "mettre fin au système actuel de régularisation" et de "démanteler les campements de migrants clandestins", comme la "jungle" de Calais, démantelée il y a cinq ans.





Il a promis de réviser par un référendum la Constitution pour que chaque année "le Parlement fixe des quotas d’immigration", et de réduire en priorité l'immigration familiale. Pour rejoindre son conjoint il faudra présenter un "passeport républicain", à condition de maîtriser la langue française, et "respecter les principes" de laïcité, d'égalité et de "primauté de la loi républicaine".





Il a suggéré aussi d'expulser "tout étranger condamné à de la prison ferme à l'issue de sa peine".





Enfin contre l'immigration clandestine, Xavier Bertrand a proposé une "politique de triple frontière". Avec les pays de départs, il a plaidé pour la "création d’une alliance méditerranéenne" et menacé de priver de visas les pays qui refuseraient de "coopérer". Au niveau européen, il a souhaité "interdire toute admission" dans l'espace Schengen. Au niveau national il a défendu une "loi d’urgence migratoire pour un éloignement sécurisé" des clandestins.