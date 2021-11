EN DIRECT - Présidentielle 2022 : Éric Zemmour reconnaît un geste "fort inélégant" au lendemain de son doigt d'honneur

NICOLAS DUPONT-AIGNAN SUR TF1





Candidat à la présidentielle pour la 3e fois, était l'invité du 13H de TF1 ce samedi. Le président de Debout la France propose pour "sauver la France" et pour "régler les problèmes qui n'ont pas été réglés depuis vingt ans" de s'en remettre au référendum. Le député de l'Essonne indique qu'il soumettra ainsi aux Français plusieurs questions : "récompenser le travail et lutter contre l'assistanat", un "nouveau code pénal, pour qu'à chaque délit, il y ait une condamnation et une peine appliquée", cite-t-il en exemple. "Ce que je veux, c'est gouverner avec les Français, que les Français reprennent le pouvoir."





Interrogé sur la course aux 500 parrainages, le candidat, très critique sur la gestion sanitaire d'un gouvernement "qui porte atteinte aux libertés" et "manipule par la peur" selon lui, se montre confiant : "bien sûr, je l'espère, mais les maires sont comme les Français : écœurés. Le plus grave dans notre pays, c'est l'abstention, l'abandon. (...) Ça sert à rien d'aller manifester le samedi sur les ronds-points si on ne va pas voter. Je veux vraiment dire aux Français qu'ils ont vraiment entre leurs mains leurs libertés et leur avenir".