Si tout se déroule comme l'espèrent les négociateurs du Brexit, les citoyens de l'Union européenne désigneront non plus 751 mais 705 députés européens, du 23 au 26 mai prochains. Ce scrutin de liste à un seul tour redonnera-t-il une majorité aux conservateurs de la CDU et des Républicains ? Assistera-t-on à une forte poussée de l'extrême droite, comme cela a été le cas dans nombre de pays de l'Union ces dernières années ? A une vague libérale ? Ecologiste ? A une surprise de la gauche anti-libérale, alors que les questions liées à la concurrence déloyale entre pays de l'UE, qu'il s'agisse de fiscalité ou de dumping social, continuent de susciter la défiance envers cette communauté de pays ?





Voilà pour les enjeux politiques supranationaux. En France, le scrutin servira, après deux ans du quinquennat Macron, de test pour l'exécutif, fortement chamboulé par plusieurs mois de Gilets jaunes. Après avoir phagocyté un électorat qui penche traditionnellement à droite, la liste LaREM, portée par Nathalie Loiseau, est concurrencée à l'extrême droite par le Rassemblement national, qui la talonne ou la devance légèrement dans les sondages.





De l'autre côté de l'échiquier politique, la gauche et ses multiples nuances de critique envers le pouvoir en place souffrent de la division, avec pas moins de cinq listes qui, en conséquence, dépassent rarement les 10% dans les sondages : France insoumise, PCF, PS/Place publique, Génération.s et Europe Ecologie - Les Verts.