EN DIRECT - Elections européennes : Glucksmann plaide pour l'écologie face au "dogme de l’austérité budgétaire"

SONDAGE

Selon une étude de l'institut Ifop Fiducial pour Paris Match, CNews et Sud Radio, la République en marche arriverait en tête avec 23,5% si les européennes avaient lieu ce dimanche. La liste de la majorité devance le RN (21%), LR (13%) et la France insoumise (8%), qui tient la corde à gauche devant EELV (7,5%), l'alliance PS/Place publique (5%), Génération.s (3,5%) et le PCF (2%). A droite, on retrouve la liste Debout la France (5,5%), l'UDI et Les Patriotes (2%).