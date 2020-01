EN DIRECT - Villani exclu de LaREM

VILLANI

"Entre l'appartenance entre un appareil politique et la fidélité et l'engagement pour la ville qui m'a fait, je choisis de rester fidèle aux Parisiennes et aux Parisiens, en maintenant ma candidature librement.





Cette nécessaire clarification me donne la plus grande légitimité pour porter un projet humaniste de transformation de Paris. Je sais ce que je dois au président de la République. Je sais aussi ce que je dois aux Parisiennes et aux Parisiens. Demain, je serai à leurs côtés, ma campagne continue en toute indépendance".