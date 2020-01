EN DIRECT - Municipales à Paris : Pierre-Yves Bournazel rallie Benjamin Griveaux

EDOUARD PHILIPPE





Présent sur scène à Bordeaux à l'occasion du Campus des territoires de LaREM, le Premier ministre s'est exprimé au sujet des prochaines municipales. Et notamment sur les rumeurs qui esquissaient une éventuelle candidature d'Edouard Philippe à Paris.

"Il est arrivé récemment qu’on me dise : 'Edouard, tu devrais aller te présenter à tel endroit… C’est arrivé, je vous assure…’ On me l’a dit, et c’était à Paris. C’est très flatteur et certainement très agréable, mais je vous le dis mes amis, ça n’a aucune sens. Pour deux raisons. Il y a d’abord un excellent candidat investi à Paris, il s’appelle Benjamin Griveaux. Il est intelligent, il est déterminé et il est tenace [...] Et la deuxième raison, c’est qu’on n'est jamais candidat ailleurs qu’à l’endroit où l'on est enraciné, qu’on a dans son cœur, dans sa tête et dans ses tripes, et moi, mes tripes, elles ont un goût d’eau salée. Si un jour je devais être candidat, je ne vois pas très bien comment ça pourrait être ailleurs qu’au Havre", a conclu Edouard Philippe au sujet des municipales.