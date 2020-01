EN DIRECT - Municipales à Paris : Villani assure que "seule [sa] démarche permettra de gagner"

GRIVEAUX-BOURNAZEL

Dans une lettre rendue publique jeudi, le député Agir Pierre-Yves Bournazel annonce qu'il apporte son soutien au candidat LaREM Benjamin Griveaux. Le conseiller de Paris estime "qu'à 60 jours du scrutin, il faut choisir dans l'intérêt de Paris".

L'ex-candidat, qui publie également 253 propositions pour Paris, "demande" à Benjamin Griveaux d'être "libre et indépendant, porteur d'une majorité de projets, ouverte, diverse et non partisane, afin de pouvoir préparer le Paris et le Grand Paris de demain"