EN DIRECT - Régionales en Paca : Tapie s'engage contre Mariani

ALLIANCE DES GAUCHES EN ILE-DE-FRANCE

Invité de BFM, Olivier Faure s'est réjoui que Julien Bayou, Clémentine Autain, et la candidate de son parti, Audrey Pulvar, se soient accordés sur un plan d'union "plus social, plus écologique, plus démocratique". Et de répondre à Valérie Pécresse, qui accuse le PS en Ile-de-France d'avoir "perdu son âme en faisant une alliance avec les amis de monsieur Mélenchon" : "Je comprends que madame Pécresse panique, qu'elle se dise qu'évidemment, il y a un élan possible".

Et le Premier secrétaire du PS d'appeler les électeurs et observateurs à ne pas "confondre Jean-Luc Mélenchon avec celles et ceux qui, dans son propre mouvement, peuvent avoir des positions très différentes".