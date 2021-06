EN DIRECT - Régionales en PACA : "Si Renaud Muselier perd, vous perdez tous", déclare Nicolas Sarkozy

TAPIE CONTRE MARIANI

Dans un entretien à France 3 Provence, l'ancien ministre et homme d'affaires a appelé à faire barrage à l'élection de Thierry Mariani, tête de liste RN dans la région. "Je suis fier que les électeurs de Paca n'aient pas été fidèles aux sondages, qu'ils ont été plus raisonnables. Le RN, ce n'est plus le FN... Enfin c'est ce que je croyais. Quand on voit la composition de la liste du FN en Paca, il y a dedans des éminents historiques du Front, et pas les moins durs !"

Bernard Tapie ne digère pas davantage la façon dont Thierry s'est adressé, dimanche soir, aux électeurs, leur ordonnant de se rendre aux urnes : "On est où, là ? Il se croit où ? [...] Jamais je ne me permettrais de dire qu'il faut voter tel ou tel. Celui qui veut s'abstenir en écrivant 'merde' sur son bulletin, il a le droit. Mais recevoir des instructions, ce n'est pas possible. Alors j'invite les électeurs et auditeurs à être très prudents sur leur attitude. [...] La région ne peut pas passer entre les mains de ceux qui veulent chasser".