EN DIRECT - Régionales : "Nous sommes le cœur politique du pays", selon Marine Le Pen

PULVAR SAISIT LA MAIN TENDUE PAR DARMANIN





"Le ministre de l’Intérieur me propose de me rencontrer. Je me rendrai à cette invitation", a déclaré Audrey Pulvar ce mardi matin, en préambule de la présentation de la programme pour les élections régionales. "J’ai vu la main tendue par le ministre de l’Intérieur et donc je la saisis. Je suis contente que le ministre de l'Intérieur ait entendu mon propos ce matin, qui était le même propos que j’ai toujours tenu. (…) Non je ne considère pas que toute la police nationale soit violente ou raciste. Au contraire, je soutiens la police nationale, c’est une institution que je respecte. Je soutiens les policiers, je sais qu’ils sont des cibles, qu’ils sont en difficulté. (…) Il arrive que des policiers et des policières se conduisent de manière anti-républicaine, et dans ce cas me semble-il ils doivent être sanctionnés ; c’est ce que j’ai toujours dit, y compris l’année dernière", a-t-elle déclaré.