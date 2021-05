EN DIRECT - Pour Attal, LR "est en train de devenir un satellite" du RN 

MELENCHON S'EN PREND AUX VERTS ET AU PS





"Menteurs, hypocrites et faux-jetons". Jean-Luc Mélenchon s'en est pris aux Verts et au PS les accusant de prôner l'union de la gauche mais de ne pas, sauf exception, inclure les Insoumis à leurs listes en vue des régionales et des départementales. "On m'a joué toutes sortes de musiques sous mon balcon pour l'unité", a-t-il expliqué sur BFMTV, évoquant des efforts consentis par La France Insoumise: "On a fait ces gestes et ils éliminent les Insoumis des départementales et régionales. J'en ai tiré la leçon, ce sont des menteurs, des hypocrites et des faux-jetons".