EN DIRECT - Régionales : vers une abstention historique de 68%, selon notre estimation

JADOT OPTIMISTE POUR EELV





L'eurodéputé Yannick Jadot, possible candidat à la présidentielle, s'attend à "de belles surprises" pour les écologistes dimanche au premier tour des régionales.





"On va avoir de belles surprises dimanche, car on est régulièrement sous-estimé par les sondages et parce que les électrices et les électeurs vont s'intéresser aux candidats qui s'intéressent à eux", a-t-il expliqué lors d'une visite de soutien Fabienne Grébert, la candidate écologiste en Auvergne-Rhône-Alpes.