EN DIRECT - Élections régionales : Toute alliance avec LFI serait "une faute morale et une faute républicaine", selon Valérie Pécresse

RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE

Leader de la liste EELV pour les régionales en Ile-de-France, le patron du parti Julien Bayou a répété sa confiance dans la perspective d'union des trois listes de gauche à l'issue du premier tour. "J'avais un objectif dès le début de la campagne : sortir en tête d'un possible rassemblement" pour le second. "C'est le cas", s'est-il félicité, citant "trois ou quatre sondages" qui le donnent devant les listes conduites par Clémentine Autain (LFI-PCF) et Audrey Puvar (PS). Le constat est juste, mais dans un mouchoir de poche. Un dernier sondage indique ainsi que le conseiller régional présente 11% des intentions de vote, pour 10% à ses concurrentes de gauche.

"L'enjeu", désormais, est "de continuer sur cette dynamique et de l'emporter au second tour face à Valérie Pécresse", présidente sortante et donnée en tête des intentions de vote.