EN DIRECT - Élections régionales en Paca : Renaud Muselier durcit le ton face à Thierry Mariani

S'il était électeur en PACA, Guillaume Peltier ne voterait pas pour Renaud Muselier, indique-t-il au Grand Jury sur LCI. Et en cas de 2nd tour Macron /Le Pen ? Il voterait blanc.

"Echanger, discuter, travailler avec Robert Ménard ne me dérange en rien", a-t-il assuré. Le maire de Béziers a réagi immédiatement à ces propos sur Twitter pour "saluer la lucidité, le courage et l'audace de Guillaume Peltier !".

"J'estime que c'est un très bon maire", a affirmé la tête de liste LR aux régionales en Occitanie au Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI. "On porte les mêmes convictions", a-t-il ajouté, estimant que le maire de Béziers est "un élu indépendant".

Un "judicieux et bienvenu rappel à l'ordre", a estimé la députée des Hauts-de-Seine Constance Le Grip en déplorant un "concours Lépine de propositions et de postures personnelles".

Le chef des Républicains Christian Jacob a rappelé à l'ordre dimanche soir "l'équipe dirigeante" du parti après des propos musclés du numéro 2 Guillaume Peltier sur la justice et les régionales, appelant à "jouer collectif".

Selon lui, si le RN remportait le région, "ce serait un très bon signal pour le parti qui verrait sa stratégie de normalisation et de confortation dans son rôle de forme de gouvernement" réaffirmée.

D'après le directeur du département de l'Ifop, le Rassemblement national a le plus de chance de remporter une région en Paca, "où un ancien membre des Républicains, Thierry Mariani mène la liste". "Les derniers sondages sont très serrés" entre Renaud Muselier (LR) et le RN.

D'après l'édile, invité ce lundi mati sur BFMTV-RMC, "les digues sont submergées" et "s'effondrent" entre le RN et les Républicains. "Je ne souhaite pas l'explosion des Républicains [...] je souhaite une union des droites", a-t-il par ailleurs assuré.

Alors que le numéro 2 des Républicains Guillaume Peltier a affirmé porter "les mêmes convictions" que le maire de Béziers Robert Ménard, ce dernier, proche du RN a expliqué "qu'un bon nombre d'élus LR pensant qu'ils sont plus proches de moi que de LaREM".

ROBERT MÉNARD: "LES DIGUES" ENTRE LE RN ET LES RÉPUBLICAINS "S'EFFRONDRENT"

Les propos prononcés dimanche par Guillaume Peltier sur la justice et les régionales provoquent des remous chez Les Républicains et relancent les accusations de porosité entre certains membres du parti de droite avec le Rassemblement national.

La vice-présidente LR de l'Assemblée nationale Annie Genevard s'est également désolidarisée de Guillaume Peltier ce lundi. "Il a fait cavalier seul, ce qui en politique n'est jamais bon quand ça a pour conséquence de fragiliser la formation politique à laquelle on appartient et dont on est un dirigeant", a-t-elle déclaré dans l'émission Audition Publique (Figaro, LCP, Public Sénat).

"Il existe une digue qui pour moi est infranchissable. C’est la digue avec l’extrême droite et ses satellites", a affirmé le patron des députés LR Damien Abad au Figaro. "Aucune voix ne doit aller au RN, ni aux régionales ni à la présidentielle", a-t-il ajouté, en écho à de récents propos de Guillaume Peltier, qui s'est prononcé contre le front républicain aux élections régionales, et a affirmé que "pas une voix ne doit se porter sur Macron" en 2022. "En tant que président du groupe LR à l’Assemblée nationale, j'exclus avec fermeté de pouvoir travailler avec le Rassemblement national" qui "est d’extrême droite", a affirmé le député de l'Ain.

Le député LR Guillaume Peltier maintient ses propos, mardi matin sur son compte Twitter, après avoir déclenché une polémique au sein de son mouvement. "Parce que je suis fier d'être de droite et pense différemment de la caste qui gouverne, le système me salit", assure l'intéressé.

Le groupe LR se réunissait mardi matin pour évoquer, notamment, la polémique autour des prises de position de Guillaume Peltier. Le député a pu s'expliquer à l'occasion, en visioconférence, indiquent les participants à LCI. "On n'est pas dans une logique de sanction", explique Damien Abad, le patron du groupe parlementaire. "On doit pouvoir vivre tous dans notre famille politique."

Alors que les résultats de notre nouveau sondage Ifop Fiducial pour LCI et Le Figaro montre qu'il pourrait l'emporter au second dans un rapport de force extrêmement serré avec Thierry Mariani (RN), le président LR sortant de la région Paca répondra aux questions de Darius Rochebin à 20h sur le canal 26.

Un "mensonge", assure Renaud Muselier dans une déclaration à l'AFP, reprochant à son adversaire avec qui il est au coude à coude dans les sondages, d'installer "depuis un mois un climat de fake news permanent". La tête de liste LR assure, attestation de son directeur général des services à l'appui, avoir "recruté 80 personnes pour la sécurité ferroviaire (...). En parallèle, les effectifs de la communication sont passés de 64 en 2016 à notre arrivée, à 61 aujourd'hui". "Il est (...) patent que les tweets de M. Mariani dépassent largement (s'agissant de surcroît de fonds publics) le ton polémique qui sied aux campagnes électorales", assène son avocat Xavier Cachard dans sa plainte consultée par l'AFP et présentant un tampon du tribunal judiciaire de Marseille daté de lundi.

Le président sortant de la région Paca Renaud Muselier a déposé une plainte visant son rival d'extrême droite Thierry Mariani, qu'il accuse de "propagation de fausse nouvelle en période électorale". À l'origine de cette plainte, révélée mardi par Nice-Matin, des tweets du chef de file Rassemblement national, ancien ministre sarkozyste, affirmant que Renaud Muselier et son prédécesseur Christian Estrosi avaient embauché en 5 ans à la tête de la région plus de personnes à leur cabinet et au service communication que pour la sécurité des transports. "Avec moi, la sécurité des passagers passera en premier", concluait le candidat RN.

Ministre chargé des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne, Marc Fesneau est candidat, tête de liste, soutenu par la majorité présidentielle, pour les régionales en Centre-Val de Loire.

"Je prends mon risque et ce n'est pas dans mes mains (...) C'est dans les mains du président de la République (...) Il n'y a pas de positions de principe", a affirmé le Ministre chargé des Relations avec le Parlement, avant de conclure, "la vie démocratique mérite des combats électoraux et la vie démocratique mérite qu'on s'attache aux combats dans l'ordre où ils sont (...) je prends mon risque sans aucune difficulté."

Marc Fesneau a affirmé son soutien au président sortant de la région Paca Renaud Muselier face au candidat du Rassemblement National de Thierry Mariani. "Évidemment, nous soutenons Renaud Muselier, ça me parait logique compte tenu de l'accord qui a été noué."

Selon nos informations, la tête de liste LaREM en Ile-de-France, Laurent Saint-Martin, organisera un meeting en plein air au Parc Floral le 12 juin, avec plus de 1000 personnes prévues. En conséquence, le pass sanitaire sera obligatoire pour les visiteurs.

Invité de la matinale de LCI, le vice-président de la région Ile-de-France et tête de liste de Valérie Pécresse pour les élections régionales, Frédéric Péchenard, a rappelé l'importance de ces élections pour son parti politique, très affaibli depuis 2017.

"Le moins qu'on puisse dire c'est que cette initiative n'était pas très heureuse et qu'elle est très, très marginale (...) Pour nous, il n'y pas d'accord possible avec le Rassemblement National."

Interrogé par Jean-Michel Apathie sur les propos tenus par Guillaume Peltier lors du Grand Jury ce dimanche - le numéro 2 des Républicains a affirmé qu'il ne croyait pas au "front républicain et qu'il "voterait blanc" en cas de duel au second tour entre Renaud Muselier et Thierry Mariani en Paca - Frédéric Péchenard désapprouve ses propos.

"PAS D'ACCORD POSSIBLE AVEC LE RN"

"On a pu voir ces dernières années, l'importance de la région notamment dans l'investissement des Français et le thème principal de notre campagne, c'est que cela fait six ans qu'on travaille à l'amélioration des investissements en Île-de-France et il faut que Valérie Pécresse puisse continuer encore six ans."

Le vice-président de la région Ile-de-France et tête de liste de Valérie Pécresse pour les élections régionales, a affirmé sa volonté de travailler encore six ans au côté de la Présidente de la région.

"IL FAUT QUE VALÉRIE PÉCRESSE PUISSE CONTINUER ENCORE SIX ANS"

"Il n'y a pas de différence entre les régionales et la présidentielle", a assuré jeudi Marine Le Pen, lors d'un déplacement en soutien à Andrea Kotarac, candidat du RN en Auvergne-Rhône-Alpes. "J'ai besoin, comme future présidente, de régions qui partagent mes priorités", a expliqué la candidate à la présidentielle, qui plaide pour "un gouvernement d'union nationale".

En réunion avec des élus du Lot, Emmanuel Macron a été interrogé par un maire sur l’attitude à adopter au second tour des régionales en cas de duel avec le Rassemblement national (RN) : "J’appellerai les forces républicaines à se tenir ensemble", répond le chef de l'État, précisant que "de là où il est", il ne se "mêle pas des élections". "Nous appellerons les forces républicaines à se rassembler, à se regrouper", a ajouté le Président.

Marine Le Pen a défendu dimanche Julien Odoul, tête de liste du RN en Bourgogne-Franche-Comté, contestant le reproche qui lui a été fait d'avoir ironisé sur le suicide des agriculteurs. "Si vous avez lu la transcription, vous ne pouvez pas faire autrement que vous apercevoir (qu'il) ne parle pas du tout du suicide des agriculteurs. (...) Il parle du loup et des défenseurs du loup, il ne parle absolument pas des agriculteurs", a affirmé la candidate du Rassemblement national à la présidentielle lors du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.

Audrey Pulvar, candidate du PS en Ile-de-France entend créer, si elle est élue, une banque publique d'investissement pour "la conversion écologique et l'emploi local". Cette banque publique d'investissement régionale aurait une enveloppe d'un milliard d'euros sur la mandature, "financé pour moitié par la Région, pour moitié par le mécénat de grandes entreprises", expose l'ancienne journaliste dans le JDD, qui veut aussi créer "un Livret A régional à rémunération garantie pour mobiliser l'épargne des Franciliens et la diriger vers des investissements utiles".

PULVAR PROPOSE UN "LIVRET A RÉGIONAL" ET UNE "BANQUE PUBLIQUE D'INVESTISSEMENT"

À deux semaines du premier tour des élections départementales et régionales, beaucoup n'ont pas encore la tête à cela. Où en sont les préparations ?

"Une plainte est engagée" et sera formalisée "dans le courant de la journée", a précisé Jordan Bardella au Talk du Figaro.

L'équipe de Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, avait dénoncé la présence sur les listes de Jordan Bardella de plusieurs candidats ayant tenu des propos relevant de la "haine des musulmans", de "l'antisémitisme" et du "racisme", notamment "contre les Chinois", sur les réseaux sociaux.

Selon notre sondage Ifop pour LCI et Le Figaro, le président LR sortant Laurent Wauquiez arriverait largement en tête du premier tour le 20 juin prochain.

Suivront, la semaine prochaine, des déplacements en Centre-Val-de-Loire le 16 juin, dans la Marne le 17, puis en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté.

Le candidat RN estime sur sa page Facebook que "la manipulation est avérée", et assure que "la diffusion intégrale de l'enregistrement sera portée au dossier dans le cadre de la plainte".

Mis en cause pour des propos selon lesquels il aurait ironisé sur le suicide des agriculteurs, le candidat RN en Bourgogne-Franche-Comté, Julien Odoul, a annoncé lundi qu'il porterait plainte en diffamation contre libération. Il a également indiqué qu'il engagerait une plainte pénale contre ceux qui ont enregistré "à son insu" l'extrait incriminé.

"Je ne peux que me désolidariser publiquement" de Julien Odoul, écrit Franck Gaillard, conseiller régional RN depuis 2016, dans une lettre adressée lundi à Marine Le Pen et que l'AFP a pu consulter.

La présidente de la région Ile-de-France est allée plus loin en fustigeant d'avance toute alliance passée par la gauche avec La France Insoumise (LFI), qui serait selon elle une "faute morale et une faute républicaine". "Nous avons cette extrême-gauche qui a perdu sa boussole républicaine, on ne peut pas s’allier à cette extrême-gauche", affirme-t-elle.

Sur LCI, Valérie Pécresse estime que Jean-Luc Mélenchon a "dépassé les bornes" en faisant un lien, pour beaucoup complotiste, entre le contexte électoral et la survenance d'attentats terroristes.

Dans un autre registre, Valérie Pécresse a indiqué avoir reçu le soutien de l'écrivain et académicien Jean-Christophe Rufin, et de la chanteuse et actrice Line Renaud.

"J’ai une attestation des impôts et je suis inscrit aux rôles de contributions", a réagi Thierry Mariani auprès de l'AFP. "Je rappelle que l’année dernière, j’ai été candidat aux élections municipales d’Avignon, si je ne remplissais pas les critères, je n’aurais pas pu me présenter. Je suis parfaitement en règle, je ne vois pas pourquoi je serais inquiet."

Cette requête a été déposée mardi devant le tribunal judiciaire d'Avignon selon une procédure "d'urgence absolue" par cinq habitants d'Avignon, dont le conseiller régional LR Michel Bissière et deux membres du comité du parti dans la première circonscription du Vaucluse, a précisé Me Xavier Cachard.

Sur Twitter, Marine Le Pen juge que "les sondages et surtout le terrain démontrent la forte dynamique du RN partout en France".

LCI organise ce mercredi le premier débat des élections régionales avec sept des têtes de liste dans les Hauts-de-France. Une bataille politique dans laquelle Xavier Bertrand, talonné par le RN, joue son avenir politique et où la gauche s'avance unie, mais distancée. Le débat se tient sur LCI, en direct de Science Po Lille.

S'il était élu à la tête de la région Bourgogne-Franche-Comté, Julien Odoul ferait de la sécurité "une compétence régionale". Sur LCI, le candidat du Rassemblement National (RN) a expliqué vouloir "organiser des grandes assises de la sécurité", "porter assistance aux victimes de l’insécurité avec la création d’un fonds d’aide de 5 millions d’euros par an" mais aussi "recruter des agents armés de la collectivité pour sécuriser les gares et les transports". Une telle compétence n'est aujourd'hui pas du ressort de la région.

L'occasion aussi, pour la présidente du RN, de vanter "la dynamique qui accompagne le RN" et de pronostiquer que "LaREM va faire le pire score d'un parti au pouvoir au cours de la Ve République".

"Il n'y a pas si longtemps que ça, avant les élections, il y avait toujours des clips gouvernementaux pour expliquer comment cela fonctionne. Je n’ai vu aucun clip sur l’offre de procuration. Le gouvernement joue-t-il l’abstention ?" a lancé la candidate à la présidentielle. "La communication est défaillante. Je me pose la question : le gouvernement fait-il preuve d’amateurisme ou pense-t-il que l’abstention peut lui être bénéfique ?"

Marine Le Pen a accusé le gouvernement de "jouer l'abstention" à l'occasion des élections régionales et départementales, jeudi lors d'un déplacement aux côtés d'Aleksandar Nikolic, sa tête de liste en Centre-Val-de-Loire.

Dans une vidéo, Christiane Taubira apporte son soutien à la liste socialiste conduite par Najat Vallaud-Belkacem en Auvergne-Rhône-Alpes, dans un message à dimension nationale. "Nous avons besoin plus que jamais de ces idéaux d'égalité et d'émancipation", lance l'ancienne candidate à la présidentielle dans cette séquence.

"Depuis le début de cette campagne, des ministres ont appelé à 'chasser' le RN, à 'abattre l'ennemie' qu'est Marine Le Pen, et aujourd'hui nous sommes accusés de 'satanisme', a réagi Marine Le Pen. "Il faut que la République en Marche garde son calme et arrête d'insulter l'opposition."

"Si un territoire est dirigé par un parti extrémiste, pensez-vous que les investisseurs étrangers viendront davantage ? Non. Ils iront dans un endroit plus acceptable", a explicité Gérald Darmanin.

La drôle de formule utilisée jeudi par Gérald Darmanin pour qualifier une possible victoire du RN aux régionales a fait beaucoup réagir. Lors d'un déplacement à Dijon pour soutenir le candidat LaREM Denis Thuriot, le ministre de l'Intérieur a plaidé, rapporte Le Bien Public , pour que "le RN ne gagne jamais une région". Avant d'ajouter : "On voit bien la marque satanique que représenterait une victoire du RN".

Le meeting de campagne de Laurent Saint-Martin, tête de liste LaREM en Ile-de-France, est organisé samedi au Parc floral de Paris. Pour l'occasion, pas moins de 13 ministres seront présents pour soutenir le candidat, soit... Plus du quart du gouvernement. Parmi eux, Jean-Michel Blanquer, Marlène Schiappa et Amélie de Montchalin.

"Mariani est un usurpateur, un imposteur" : à huit jours du premier tour des élections régionales, le président sortant LR de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, durcit le ton face à son adversaire RN, Thierry Mariani, donné en tête par plusieurs sondages. "Mariani est un usurpateur, un imposteur. Il a abandonné Valréas (commune du Vaucluse, dont il fut maire de 1989 à 2005, ndlr ): il ne supportait plus les ploucs !", dénonce le candidat LR dans un entretien au quotidien Nice-Matin paru samedi, parlant à propos de son ancien ami d'une "immense déception".

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe ce dimanche matin. Officialisé par Jean Castex, le ralliement de la liste LaREM en Paca à celle du président sortant Renaud Muselier (LR) a suscité un tollé chez Les Républicains, les uns dénonçant "un coup de poignard dans le dos", d'autres une "compromission avec le macronisme". Le patron du parti, Christian Jacob, n'a d'ailleurs pas tardé à retirer l'investiture LR à Renaud Muselier.

Côté LaREM, on met en avant "le risque RN très élevé" en Paca et on se félicite d'un "dépassement politique" qui serait dans l'ADN du mouvement présidentiel. Le Premier ministre n'exclut d'ailleurs pas des accords dans d'autres régions, comme dans le Grand Est avec la liste LR de Jean Rottner, ou encore en Bourgogne-Franche-Comté avec la majorité sortante… de gauche, cette fois.

Mais c'est à droite que les conséquences pourraient être les plus explosives. Il y a un "but caché de simplement nous détruire", estime le député LR de Moselle Fabien Di Filippo. Tandis que Damien Abad s'inquiète des conséquences d'un brouillage des lignes pour 2022 : "Si aux régionales on crée la confusion, la collusion, ça hypothèque une partie de nos chances à la présidentielle".