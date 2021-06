EN DIRECT - Elections régionales et départementales : suivez le premier tour en direct et les résultats dès 20h

BARRAGE AUX EXTRÊMES





Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), le Consistoire central et le Fonds social juif unifié appellent "à voter massivement" lors des élections régionales et départementales et "à faire barrage aux partis extrémistes" que sont selon eux le RN et LFI.





Elles "s'inquiètent particulièrement du risque de voir le Rassemblement national remporter une ou plusieurs régions et appellent à la mobilisation la plus large possible pour éviter de voir une ou plusieurs régions présidées par un parti dont les valeurs abîment le pacte républicain". "Les institutions juives appellent également à ne pas apporter de voix à La France insoumise dont les complaisances coupables affaiblissent également la République", ajoutent-elles dans le communiqué.