EN DIRECT - Régionales en PACA : Bruno Le Maire salue "le courage" de Renaud Muselier

"Pas d’arrangement, pas de confusion", a-t-il promis au regard de la situation dans les Hauts-de-France où l'ex-LR, par ailleurs candidat déclaré à la présidentielle, doit affronter le candidat RN Sébastien Chenu et une liste d'union de la gauche emmenée par l'écologiste Karima Delli, avec en embuscade le candidat LREM Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé des retraites et de la santé au travail.

Le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand, candidat à sa réélection en juin, a dit dimanche son dégoût des "arrangements" et s'est dit convaincu de gagner "seul" lors des prochaines élections régionales, après la controverse sur le retrait de la liste LREM au profit de Renaud Muselier en Paca.

L'actualité des régionales est à suivre ce dimanche soir sur LCI : après la patronne de l'Île-de-France Valérie Pécresse, c'est au tour de Sophie Cluzel, secrétaire d'État et ex-candidate en PACA, qui s'est retirée au profit de Renaud Muselier, invitée à 20h.

Invité de LCI ce dimanche, le président de Debout la France dénonce les accords entre des listes LR et LaREM. Et appelle les Républicains gaullistes à le rejoindre pour contrer la majorité.

Invitée ce dimanche soir sur LCI, Valérie Pécresse écarte toute liste commune avec LaREM : "Il faut défendre des convictions, un projet d'intérêt régional (...) sans faire d'alliances qui vont politiser le débat". Renaud Muselier a-t-il fait une erreur en PACA ? "Moi, je n'en ferai pas, ni au premier tour ni au second. (...) Je vais faire une liste très large, de rassemblement".

"Je ne suis plus aux Républicains ; ils font leur stratégie. (...) Moi, je peux assurer à tous les Franciliens qu'il n'y aura alliance ni au premier ni au second tour."

"Nous sommes tous, ici, les représentants de la droite républicaine, confrontés à une lutte avec les extrêmes", estime Valérie Pécresse. Elle l'assure : les alliances provoquent "une confusion des idées et des convictions".

L'alliance entre LR et LaREM exprime-t-elle une faiblesse de la droite ? "C'est d'abord une faiblesse d'En Marche !", estime Valérie Pécresse. "La droite a gagné dans la gestion des régions la bataille de la crédibilité. Forte de ce bilan, je suis persuadé que les présidents sortants ont toute légitimité d'aller seuls au combat".

"Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement. (...) Il y a de vraies divergences sur des sujets fondamentaux pour la région. Je ne peux pas faire une alliance avec un gouvernement et un parti avec lesquels je ne suis pas en accord sur la façon de gérer la région."

"Il y a une troisième voie pour 2022, j'en suis certaine. Les Français ne veulent pas d'un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen". Sera-t-elle cette 3eme voie ? "Aujourd'hui, je suis en lice pour un nouveau mandat. (...) Je me concentre sur ma tâche. Mais ce qui est sûr, je ferai tout pour que la droite républicaine puisse aider à gagner en 2022, car nos solutions sont les bonnes."

"C'est un cap que je promet, pour les six ans qui viennent. En face, il y a la destruction de tout ce que j'ai construit. (...) Il faut l'empêcher de tomber aux mains de gens qui veulent tout détruire."

"La crise sanitaire est très grave, il fallait nous allier", estime la secrétaire d'Etat. Et d'ajouter : "Nous parlons à plus d'électeurs : c'est ca qu'attendent les habitants de PACA".

Valérie Pécresse, candidate à sa réélection en juin, a promis qu'elle ne ferait pas d'alliance avec les macronistes au 1er comme au second tours en Ile-de-France.

"Au fond, même au sein de cette droite, il y a deux droites irréconciliables. [...] Il y a une droite progressiste qui veut faire avancer le pays et une qui veut maintenir ses chapelles", tranche l'ancien ministre de l'Intérieur.

ALLIANCE ENTRE LE LR RENAUD MUSELIER ET LAREM EN RÉGION SUD : CASTANER CRITIQUE LA RÉACTION DE LA DROITE

Bruno Le Maire pointe les hommes politiques de droite qui ont refusé de dire qu'ils allaient voter pour Emmanuel Macron au second tour.

L'ancien candidat à la primaire de la droite et du centre, aujourd'hui ministre de l'Économie, a estimé que "dans le fond, cet accord, c'est l'acte de divorce définitif entre deux partis des Républicains qui étaient irréconciliables depuis le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017".

ACCORD ENTRE MUSELIER ET LAREM : "UN ACTE DE DIVORCE DÉFINITIF"

"Je salue son courage et sa constance, parce qu’il s’est opposé, comme bon nombre de Républicains à tout compromis avec le Front National. Dans le fond cet accord est l’acte de divorce définitif entre deux lignes qui étaient irréconciliables depuis le deuxième tour de l’élection présidentielle de 2017, où certains ont refusé de choisir entre le Front National et Emmanuel Macron et d’autres qui ont fait le choix de soutenir Emmanuel Macron", a-t-il poursuivi.

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe ce dimanche matin. Officialisé par Jean Castex, le ralliement de la liste LaREM en Paca à celle du président sortant Renaud Muselier (LR) a suscité un tollé chez les Républicains, les uns dénonçant "un coup de poignard dans le dos", d'autres une "compromission avec le macronisme". Le patron du parti, Christian Jacob, n'a d'ailleurs pas tardé à retirer l'investiture LR à Renaud Muselier.

Côté LaREM, on met en avant "le risque RN très élevé" en Paca et on se félicite d'un "dépassement politique" qui serait dans l'ADN du mouvement présidentiel. Le Premier ministre n'exclut d'ailleurs pas des accords dans d'autres régions, comme dans le Grand Est avec la liste LR de Jean Rottner, ou encore en Bourgogne-Franche-Comté avec la majorité sortante… de gauche, cette fois.

Mais c'est à droite que les conséquences pourraient être les plus explosives. Il y a un "but caché de simplement nous détruire", estime le député LR de Moselle Fabien Di Filippo. Tandis que Damien Abad s'inquiète des conséquences d'un brouillage des lignes pour 2022 : "Si aux régionales on crée la confusion, la collusion, ça hypothèque une partie de nos chances à la présidentielle".