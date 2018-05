EN DIRECT - Mélenchon dans L'Emission politique... avant Le Pen, Faure, Wauquiez et Castaner

Après de longues négociations, ils ont accepté de venir, mais on ne les verra pas ensemble. Ce jeudi soir, L'Émission politique accueille sur France 2 les responsables des cinq plus grandes formations politiques françaises : Christophe Castaner (La République en Marche), Olivier Faure (Parti socialiste), Marine Le Pen (Front national), Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) et Laurent Wauquiez (Les Républicains). Tous seront interviewés successivement au cours de la soirée.