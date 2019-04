EN DIRECT - Emmanuel Macron reporte son allocution en raison de l'incendie à Notre-Dame

FRANÇOIS HOLLANDE





Selon l'ancien président, la réponse attendue de Macron ce soir "n'est plus seulement fiscale". Devant des lycéens de Haute-Garonne, François Hollande estime également qu'il "faut rétablir, à mon avis, ce qui a été supprimé" en référence à l'ISF, et que "la réponse est de plus long terme. C'est comment faire revivre ces territoires et comment redonner à ces populations la conscience qu'elles appartiennent au même ensemble".

Il a enfin évoqué le fait que "les manifestations sur le climat ont souvent rassemblé beaucoup plus de monde que les gilets jaunes", et que "se battre contre le réchauffement, c'est agir pour tous, pour sa génération et les suivantes. Je pense que là aussi, s'il y a des décisions à prendre".