EN DIRECT - Face à la polémique, le Medef renonce à inviter Marion Maréchal à son université d'été

PARTI SOCIALISTE

Autre mouvement politique historique en crise, le PS. C'est une de ses figures en retrait, l'ex premier ministre Bernard Cazeneuve, qui intervient dans le JDD, pour évoquer les ambitions présidentielles qu'on lui prête. "Je n'ai pas d'obsession présidentielle", assure-t-il ainsi, concédant simplement n'être "animé que par le désir d'être utile".





Et de signer plus ou moins l'arrêt de mort de la logique de parti : "La gauche a besoin d'un travail de fond et je suis sceptique sur la capacité des appareils à l'accomplir. Le rassemblement auquel j'aspire viendra du cœur du pays." Une musique qui n'est pas sans faire penser à la démarche présidentielle d'Emmanuel Macron, imité avec un succès tout relatif par d'autres figures politiques, de manière plus ou moins affichée.





De cela, il n'est toutefois pas question, en tout cas pas encore, pour le Cherbourgeois, qui, répondant aux rumeurs selon lesquels il réfléchirait à la création de "je ne sais quel microparti", se dit "effaré et amusé. Il n'y a rien de tout cela".