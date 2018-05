EN DIRECT - "Fête à Macron" : suivez en direct le défilé à Paris contre la politique du président de la République

80 cars de manifestants. 6000 pancartes. 1 million de tracts... et 2000 policiers. Le rassemblement contre la politique d'Emmanuel Macron prévu ce samedi entre Opéra et Bastille est décrit par ses organisateurs comme une manifestation "festive", "joyeuse", "non-violente", et "bon enfant". Organisée à l’appel du député LFI François Ruffin, de l'économiste Frédéric Lordon, autre figure médiatique du mouvement Nuit Debout , et d’autres anciens de ce mouvement, le rassemblement est soutenu par plusieurs partis de gauche (LFI, PCF, NPA, Génération-s), des syndicats (chimie-CGT, Sud santé, Sud-PTT...) et des associations (Attac, Les amis de la terre, Sans-papiers...).





Des milliers de participants sont attendus au départ du cortège qui doit s'élancer à 14 heures sous une étroite surveillance policière. Après les incidents du 1er Mai à Paris, la préfecture de police a en effet mobilisé 2000 forces de l'ordre le long du parcours pour éviter des incidents.