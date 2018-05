EN DIRECT - "Fête à Macron" : 160.000 manifestants selon les Insoumis, 40.000 selon la police

80 cars de manifestants. 6000 pancartes. 1 million de tracts et des dizaines de milliers de manifestants. Un an après l'élection d'Emmanuel Macron, La France Insoumise a fêté à sa manière l'arrivée au pouvoir du président de la République avec la "Fête à Macron". Premier round d'opposition qui comptera un autre rendez-vous en fin de mois - la "Fête à Macron" a rassemblé entre 40.000 (selon la police et même 38.900 selon le cabinet Occurence qui calcule les chiffres de mobilisation pour plusieurs médias ) et 160.000 personnes (selon les Insoumis) entre Opéra et Bastille dans une ambiance festive.





Au lendemain de la démission annoncée du président d'Air France et alors que le conflit des cheminots s'éternise à la SNCF, Jean-Luc Mélenchon a qualifié ce rassemblement d'"immense élan populaire" retrouvant ses accents de tribun de la campagne présidentielle. "Nous sommes tous là pour donner du courage aux cheminots, aux hospitaliers, aux travailleurs de tous les secteurs", a lancé le leader de la France insoumise dans une harangue à la foule en appelant les opposants à Emmanuel Macron à descendre dans la rue "par millions" le 26 mai prochain pour une nouvelle manifestation. "Il y a enfin une représentation politique de la colère sociale" s'est encore félicité Jean-Luc Mélenchon, ne refusant pas au passage le titre de "premier opposant à Macron".