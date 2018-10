EN DIRECT - Gérard Collomb accueilli par un mauvais sondage pour son retour à Lyon

SONDAGE

Un autre sondage a été effectué par l'Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale, et il mesure les intentions de vote au premier tour de l'élection municipale. Si Gérard Collomb arrive en tête avec 31% des voix, il est menacé par la gauche qui, même en ordre dispersé, réunit 40% des voix, écologistes (16%), insoumis (14%) et socialistes (10%) inclus. Une union au second tour aurait des effets dévastateurs pour l'ex-ministre, alors que la droite est dans les choux à 18% et le Rassemblement national, à 11%.