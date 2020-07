EN DIRECT - Affaire Darmanin : Schiappa dit n'avoir "de leçon de féminisme à recevoir de personne"

CASTEX RÉPOND AUX PRÉSIDENTS DE GROUPE





Le nouveau Premier ministre a remercié les différents présidents de groupe pour "la richesse" de leurs interventions, qui le "renforcent dans [ses] convictions". A savoir, celle qu'il faut "rechercher l'unité la plus large possible des Français et des Français". "Oui, nous avons un cap. Ce cap il est simple, il est clair : il faut faire face à la crise en protégeant les Français et en transformant la France en la rendant plus forte." Mais pour réaliser cette "relance reconstructive", il y a aussi une "méthode claire", celle du dialogue et des territoires.





Quant à savoir s'il peut compter sur LaREM, lui qui provient des Républicains, Jean Castex souligne qu'il "dispose d'une majorité". "J'ai entendu un certain nombre d'interventions, mais moi il me plait de m'appuyer sur une majorité qui débat, qui a des idées, qui n'est pas mono-colore. Je sais qu'elle va s'engager avec son cœur et son énergie derrière le Premier ministre. Et je souhaite que cette majorité soit le plus large possible."