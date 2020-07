EN DIRECT - Gouvernement Castex : Darmanin démissionnera le 14 juillet de son poste de maire de Tourcoing

DÉCLARATION DE JEAN CASTEX A DIJON





En déplacement à Dijon, Jean Castex est venu apporter son soutien aux forces de l'ordre et à l'institution judiciaire après les émeutes survenus en juin dernier, entre bandes tchétchènes et habitants des Grésilles.





"Vous l'aurez constaté vous-mêmes, c'est mon premier déplacement en province. J'ai tenu à le faire ici, parce que le simple citoyen que j'étais avais pris connaissance des événements et m'ont choqué. Devenu Premier Ministre et n'ayant pas l'habitude de porter des appréciations à l'emporte pièce, je me suis dit qu'il fallait aller sur place, à la rencontre des acteurs. Je sais désormais ce qu'il s'est passé même si l'instruction judiciaire finira d'établie la matérialité des faits, je demeure scandalisé par des comportements inadmissibles qui ont pu être perpétrés. C'est donc bien volontairement avec le Ministre de l'Intérieur, que j'ai voulu venir à Dijon, dire aux forces de sécurité tout le soutien du gouvernement dans la lutte déterminée face à ce type d’événements (...) Je salue votre engagement, dans cette affaire, et plus généralement dans l'accomplissement de votre haute mission et je suis venu vous dire le total engagement, la détermination du gouvernement et du Président à défendre celles et ceux qui sont agressés au premier rang desquels, les femmes et les hommes dont c'est la mission de protéger la société. C'est pour soutenir l'action et le combat contre toute forme de violence, de communautarisme qui porterait atteinte aux valeurs de la république. C'est à l'aune de ces valeurs que j'entends placer la mission qui est désormais la mienne", assure le Premier Ministre.





"Le Président de la République et le gouvernement, au delà de son témoignage de soutien et de reconnaissance ont pris des dispositions matérielles et humaines pour que ces services publics sent soutenus dans leur action. Gérald Darmanin bénéficie de toute notre confiance, il mettra toute sa détermination et l'affection qu'il portera au service public que vous représentez (...) Dès la rentrée, vous serez renforcés d'une vingtaine d'effectifs supplémentaires : c'est logique et nécessaire. C'est la matérialisation de notre volonté déterminée", a-t-il dit.