EN DIRECT - Grand débat : avec son allocution à 20h ce soir, Emmanuel Macron joue la suite de son mandat

LE PEN N'ATTEND RIEN DES ANNONCES DE MACRON





Dans une interview au Parisien, Marine Le Pen affirme n'attendre "absolument rien" de l'annonce post-grand débat d'Emmanuel Macron. "Je ne crois pas du tout que les cahiers de doléances et les débats citoyens permettent de tirer un bilan des préoccupations des Français. La manière dont cela a été organisé, le fait que les questions étaient contraintes : tout a été précisément fait pour qu'aucune revendication ne puisse véritablement émerger", déclare la cheffe de file du Rassemblement national (ex-FN). "Une très large majorité des Français sont pour le RIC (référendum d'initiative citoyenne). C'est drôle mais cela n'apparaît pas dans le rendu du grand débat ! Les Français ne veulent plus d'immigration supplémentaire. C'est drôle mais là non plus !", ajoute-t-elle.