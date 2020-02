EN DIRECT - Réforme des retraites : la manifestation démarre à Paris en direction de l'Assemblée

WOERTH

"Le Président est isolé : qui porte la réforme des retraites ? Le Premier ministre. En 2010, c'est moi qui la portait, et elle était systémique, redistributive, plus juste. Les Français raisonnent en paramètres : à quel âge je pars, etc. Là, il y en a encore plus. La réforme s'enlise, et l'obstruction dont elle fait l'objet naît de la confusion."





"Le travail parlementaire, c'est de proposer des amendements. On pèse pas au poids, on n'est pas en train de payer des kilos de pommes. Ce texte est mal fait, mal ficelé. Nous, on propose un autre texte pour plus de justice, en supprimant les régimes spéciaux."