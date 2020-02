EN DIRECT - Griveaux renonce : Dati "prend acte" et réclame de la "hauteur"

GRIVEAUX





"Je connaissais la dureté de la vie politique. Depuis plus d'un an, ma famille et moi avons subi des propos diffamatoires, des mensonges, des attaques anonymes, la révélation de conversations privées dérobées ainsi que des menaces de mort. Ce torrent de boue m'a affecté mais il a surtout fait du mal à ceux que j'aime. Comme si cela n'était pas suffisant, hier, un nouveau stade a été franchi. Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée."