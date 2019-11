EN DIRECT - "Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire", affirme Edouard Philippe

Plus exigeantes sur l'accès aux soins, plus fermes face aux "abus" et davantage soucieuses des filières économiques en tension, ces décisions ponctuent une longue séquence initialement voulue par l'exécutif, désireux de ne pas laisser ce thème à la droite et l'extrême droite, mais qui lui a ensuite échappé en déviant ces dernières semaines, notamment sur le port du voile et la laïcité. Les parlementaires ont planché sur quatre thèmes : l'international, le droit d'asile, les droits et devoirs des immigrés, et l'intégration.

