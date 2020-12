EN DIRECT - Emmanuel Macron envisage une "nouvelle aide exceptionnelle" pour les jeunes

"QUAND ON N'EST PAS BLANC, ON EST PLUS CONTRÔLÉ"





Sur la question des contrôles au faciès :





"Le problème des discriminations, on ne l'a pas réglé, malgré mes engagements. Quand j'écoute les jeunes et moins jeunes, ceux qui sont discriminés (...) pour leur couleur de peau, ils se sentent discriminés. La haine de la police commence là. Une défiance s'est installée dans les quartiers les plus difficiles avec la police. (...) C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on n'est pas blanc, on est beaucoup plus contrôlé."