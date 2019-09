EN DIRECT - Jacques Chirac est mort : "C'est une immense tristesse qui m'étreint", réagit Alain Juppé

DÉCÈS - L'ancien président de la République Jacques Chirac est mort ce jeudi 26 septembre, a annoncé sa famille. Il avait 86 ans. Emmanuel Macron s'exprimera lors d'une une allocution télévisée à 20 heures. Suivez les dernières informations et réactions.

Thierry Breton, ancien ministre de Jacques Chirac, a été prévenu mercredi soir lors d'un déplacement aux Etats-Unis. "On m'a dit qu'il était au plus mal", a-t-il indiqué à LCI. "On m'a annoncé il y a une heure la triste nouvelle."

"Il a incarné une France fidèle à ses valeurs universelles et à son rôle historique" et "il n'a jamais rien cédé sur notre indépendance, en même temps que sur son profond engagement européen"

Le Premier ministre libanais Saad Hariri, dont la famille est proche des Chirac, qualifie Jacques Chirac "d'un des plus grands hommes" que la France ait connu. "Les Libanais et les Arabes ressentent aujourd'hui de la douleur après la perte d'un homme qui a profondément marqué leur conscience pendant de nombreuses années".

L'hommage d'Alain Juppé, son ancien Premier ministre et l'un des responsables politiques les plus proches de l'ancien président : "C'est une immense tristesse qui m'étreint"

L’ancien président de la République, Jacques Chirac est mort ce jeudi 26 septembre 2019 à l’âge de 86 ans. Dans un communiqué, sa famille, par la voix de son gendre, Frédéric Salat-Baroux, indique qu’il s’est éteint "paisiblement, entouré des siens". A l’annonce de son décès, l’Assemblée nationale et le Sénat ont observé une minute de silence et de nombreux politiques ont salué la mémoire de l’homme politique. Saluant à la fois son engagement pour la France, et "la défense des valeurs de la République", nombreux et de tous bords, sont ceux qui ont fait part de leur tristesse.

Dans l’imaginaire et l’histoire de France, ses mandats à l’Elysée resteront marqués par son refus de faire entrer la France dans la seconde guerre en Irak, la fin du septennat pour le président de la République, et son alerte sur la dégradation de l’environnement avec une phrase devenue célèbre : "Notre maison brûle". Locataire de l’Elysée entre 1995 et 2007, deux fois Premier ministre, trois fois maire de Paris, créateur et chef de parti, et plusieurs fois ministre, il n’était plus apparu en public depuis plusieurs années.