EN DIRECT - Jacques Chirac est mort : la Tour Eiffel éteinte à partir de 21h pour lui rendre hommage

DÉCÈS - L'ancien président de la République Jacques Chirac est mort ce jeudi 26 septembre, a annoncé sa famille. Il avait 86 ans. Emmanuel Macron s'exprimera lors d'une une allocution télévisée à 20 heures. Suivez les dernières informations et réactions.

L'hommage d'Alain Juppé, son ancien Premier ministre et l'un des responsables politiques les plus proches de l'ancien président : "C'est une immense tristesse qui m'étreint"

"Jacques Chirac a acquis le respect mérité de ses compatriotes et une haute autorité internationale en tant que dirigeant sage et visionnaire ayant toujours défendu les intérêts de son pays"

"Je me sens comme un orphelin. Je suis entré en politique pour lui, avec lui. Et je l'ai servi avec passion. C'est une très grande émotion", confie Renaud Muselier, son ancien Secrétaire d'État aux Affaires étrangères sur LCI.

“Il avait une très, très forte sensibilité et il plaçait les plus faibles et les plus humbles au niveau des plus riches. Le fil de ses convictions, c’était la justice sociale”, confie à Yahoo Actualités Philippe Douste-Blazy, successivement ministre de la Santé et ministre des Affaires étrangères lorsque Jacques Chirac était à la tête de l’Etat. “C’était quelqu’un d’à la fois très ferme et très tendre”, a-t-il conclu.

Depuis l'Assemblée nationale, Éric Woerth a livré son émotion au micro de LCI : "Comme beaucoup de Français, je ressens beaucoup de tristesse. On connaissait son état de santé précaire ces dernières années, mais c'est une perte et quand même un grand vide, parce qu'il existait encore dans l'âme et les souvenirs des Français. Je me suis engagé en politique pour le suivre, son charisme et son énergie étaient extraordinairement puissantes. Il a créé une droite ouverte et républicaine, qu'il laisse en héritage. Il était profondément amoureux des Français, qui le lui rendaient bien. C'était un des rares à avoir été député de Corrèze puis maire de Paris, c'était une synthèse de notre pays à lui seul."

Luc Ferry, son ancien ministre de l'Éducation, à l'instant sur LCI : "J'avais beaucoup d'affection pour lui. Je garde surtout le souvenir de quelqu'un d'une compétence exceptionnelle sur le plan géopolitique, connaissant le monde entier d(une manière absolument remarquable, ce qui nous manque aujourd'hui. Il incarnait la France, sa civilité, sa courtoisie. Quand il entrait dans une pièce, on ne voyait que lui. Il avait une autorité naturelle et un charme considérables. En France, il était aussi à l'aise face à un paysan que dans une soirée mondaine. Il était tout à fait extraordinaire."

Tout au long de sa carrière politique, Jacques Chirac a combattu l'extrême droite et la figure montante à l'époque du Front national, Jean-Marie Le Pen. Entre les deux hommes, une animosité mutuelle née en 1986 et qui ne s'est jamais éteinte. Jusqu'à ce jeudi 26 septembre, et l'annonce du décès de l'ancien président de la République.

"J’ai eu l’immense privilège, en tant que capitaine (de l'équipe de France), de recevoir de ses mains la Coupe du monde, le 12 juillet 1998. Je me souviens de son bonheur éclatant après le match, dans notre vestiaire, mais aussi et surtout du soutien constant qu’il avait témoigné à l’ensemble de l’équipe de France dans les mois qui avaient précédé ce premier sacre mondial. Son enthousiasme, sa constante bonne humeur, sa gentillesse et sa détermination m’ont profondément marqué. J’ai éprouvé beaucoup de considération pour le chef de l’État et pour l’homme qu’il était. Dans ce moment extrêmement douloureux, j’adresse à sa famille et à son épouse, Madame Bernadette Chirac, mes sincères condoléances et les assure de mon amitié", a déclaré, sur le site de la Fédération française de football (FFF) , Didier Deschamps, actuel sélectionneur de l'équipe de France masculine.

"C'était mon ami. Il avait plusieurs personnalités. L'homme de cœur préoccupé par ses concitoyens, désireux de les écouter, de les comprendre en allant vers eux. Le fantastique homme de culture et d'humour, qui était une façon pour lui d'entrer en contact avec les gens", a déclaré l'ancien président du Conseil constitutionnel, son ami le plus proche,Jean-Louis Debré, auprès du Point . Il évoque aussi un "grand combattant politique, dans les campagnes électorales, aussi bien nationales que départementales ou municipales, qui ne voulait pas rester enfermé dans son bureau ou dans la main des communicants, mais qui tenait au contact permanent avec les Français", ainsi qu'un "homme qui se livrait peu".

Vladimir Poutine, à qui Jacques Chirac avait remis la Légion d'honneur en 2006, a déclaré : "Jacques Chirac a acquis le respect mérité de ses compatriotes et une haute autorité internationale en tant que dirigeant sage et visionnaire ayant toujours défendu les intérêts de son pays." Le Kremlin a ajouté : "Vladimir Poutine a souligné qu'il admirait à chaque conversation avec M. Chirac son intelligence et ses grandes connaissances." En juin dernier, le président russe avait déclaré dans une interview au Financial Times : "J'ai été le plus sérieusement impressionné par l'ancien président français Chirac. C'est un véritable intellectuel, un vrai professeur."

Successeur de Jacques Chirac à la Mairie de Paris, Jean Tibéri lui rend ainsi hommage dans Le Parisien : "C'est une grande tristesse que je ressens. C'est toute une histoire qui s'en va. Nous avons eu des liens très forts. Nous nous sommes battus ensemble. Nous avons combattu ensemble. Il était le seul à pouvoir succéder à Georges Pompidou. C'est un homme qui a apporté beaucoup à la France et je suis fier d'avoir été l'un des tout premiers à l'avoir suivi. Jacques Chirac était vraiment LE maire de Paris. Il a tout de suite pris les commandes de cette grande administration. Il a su faire les arbitrages. Il a été un grand maire. Il avait une très grande capacité de travail. Il me faisait entièrement confiance en tant que premier adjoint. Et je lui ai toujours été fidèle. Nous avons mené je crois une bonne politique."

À la tête du pays de 1995 à 2007, le Corrézien a vécu aux premières loges la grande période de l'équipe de France de football, celle qui a soulevé la Coupe du monde en 1998 et l'Euro deux ans plus tard. Retour sur son histoire particulière avec les Bleus.

"Il a su être le visage d'une France de la diversité et des terroirs, de l'enracinement et de l'ouverture au monde. Aujourd'hui je pleure un homme qui a occupé une place immense dans ma vie, à qui je dois mon engagement en politique et la fierté d'avoir pu servir et représenter mon pays. Merci Monsieur le Président", a conclu celui qui fut aussi Secrétaire général de l'Elysée lors du second mandat présidentiel de Jacques Chirac.

La Tour Eiffel sera donc éteinte à partir de 21 heures, ce jeudi en hommage à l'ancien président de la République Jacques Chirac, décédé dans la matinée, et à la demande de la mairie de Paris -ville dont il fut le maire-, a annoncé la société d'exploitation. "La Tour Eiffel fermera plus tôt" et "les ventes des billets cesseront vers 19H30", pour permettre aux derniers visiteurs de partir avant que toutes les lumières soient éteintes, a ajouté la société. Jacques Chirac est mort jeudi matin à son domicile parisien à l'âge de 86 ans.

L’ancien président de la République, Jacques Chirac est mort ce jeudi 26 septembre 2019 à l’âge de 86 ans. Dans un communiqué, sa famille, par la voix de son gendre, Frédéric Salat-Baroux, indique qu’il s’est éteint "paisiblement, entouré des siens". A l’annonce de son décès, l’Assemblée nationale et le Sénat ont observé une minute de silence et de nombreux politiques ont salué la mémoire de l’homme politique. Saluant à la fois son engagement pour la France, et "la défense des valeurs de la République", nombreux et de tous bords, sont ceux qui ont fait part de leur tristesse.

Dans l’imaginaire et l’histoire de France, ses mandats à l’Elysée resteront marqués par son refus de faire entrer la France dans la seconde guerre en Irak, la fin du septennat pour le président de la République, et son alerte sur la dégradation de l’environnement avec une phrase devenue célèbre : "Notre maison brûle". Locataire de l’Elysée entre 1995 et 2007, deux fois Premier ministre, trois fois maire de Paris, créateur et chef de parti, et plusieurs fois ministre, il n’était plus apparu en public depuis plusieurs années.