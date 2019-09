EN DIRECT - Jacques Chirac : suivez la journée d'hommage populaire, des centaines de Français rassemblés aux Invalides

ADIEUX - "Tous ceux qui l'ont aimé pourront venir": des milliers de Français sont attendus ce dimanche aux Invalides pour se recueillir devant le cercueil du président Jacques Chirac, mort jeudi à 86 ans, avant une journée de deuil national lundi. Suivez ces journées d'hommage en direct.

VIDEO - Patrick Stefanini, son ancien directeur de campagne, nous raconte le moment où il a appris à Jacques Chirac, le 21 avril 2002, qu'il affronterait Jean-Marie Le Pen au second tour. "Il n'y croit pas, il me met dehors", raconte-t-il. Puis "Bernadette Chirac pousse un cri et dit : 'Jacques, je vous l'avais bien dit !'"

"On savait que c'était cela qui l'occupait. Dans son agenda chargé, il avait des moments où il n'avait 'rien à faire'. On savait que c'était les moments où il s'occupait de sa fille"

Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, détaille le déroulé de l'hommage que la Nation va rendre à l'ancien président : la dépouille du président Chirac sera donc présentée aux Invalides à partir de 14 heures, dimanche . Lundi, à midi, un service solennel donné à l'église Saint-Sulpice en présence d'Emmanuel Macron et de différents membres du gouvernement. Lundi à 15 heures, jour de deuil national , une minute de silence sera observée dans les administrations publiques et dans les écoles. Enfin, le week-end du 5 novembre, un hommage spécifique, à la demande de la famille, sera rendu en Corrèze.

De "La maison brûle" à "C'est loin mais c'est beau" en passant par "What do you want ? Me to go back to my plane ?"... c'est tout cela, "tout Chirac", que nous vous proposons de retrouver dans cette séquence de cinq minutes.

. Juillet 2016: attentat de Nice . Trois jours de deuil national sont observés les 16 ,17 et 18 juillet 2016 en hommage aux 86 morts et 400 blessés lors de l'attentat du 14 juillet sur la Promenade des Anglais à Nice

. Novembre 2015: attentats à Paris et Saint-Denis. Trois jours de deuil national sont observés les 15, 16 et 17 novembre 2015 après les attentats du 13 novembre contre la salle de concert du Bataclan, plusieurs terrasses à Paris et près du Stade de France à Saint-Denis. Ces attaques kamikazes font 130 morts et plus de 350 blessés.

Depuis jeudi, le registre d'hommage disposé à l'Elysée a reçu 3800 signatures. 700 dès jeudi soir, 2600 vendredi et un peu plus de 500 ce samedi selon un décompte effectué à la mi-journée. L'Elysée restera ouvert jusqu'à ce soir 20h. Les registres seront ensuite amenés aux Invalides pour l'hommage populaire..

Outre le président russe, sont notamment attendus les présidents italien Sergio Mattarella et congolais Denis Sassou Nguesso, les Premiers ministres libanais Saad Hariri, et hongrois Viktor Orban qui doivent participer au service solennel prévu lundi à 12H00 en l'église Saint-Sulpice, pour l'ancien chef de l'Etat décédé jeudi.

L’ancien président de la République, Jacques Chirac est mort ce jeudi 26 septembre 2019 à l’âge de 86 ans. Dans un communiqué, sa famille, par la voix de son gendre, Frédéric Salat-Baroux, indique qu’il s’est éteint "paisiblement, entouré des siens". A l’annonce de son décès, l’Assemblée nationale et le Sénat ont observé une minute de silence et de nombreux politiques ont salué la mémoire de l’homme politique. Saluant à la fois son engagement pour la France, et "la défense des valeurs de la République", nombreux et de tous bords, sont ceux qui ont fait part de leur tristesse.

Dans l’imaginaire et l’histoire de France, ses mandats à l’Elysée resteront marqués par son refus de faire entrer la France dans la seconde guerre en Irak, la fin du septennat pour le président de la République, et son alerte sur la dégradation de l’environnement avec une phrase devenue célèbre : "Notre maison brûle". Locataire de l’Elysée entre 1995 et 2007, deux fois Premier ministre, trois fois maire de Paris, créateur et chef de parti, et plusieurs fois ministre, il n’était plus apparu en public depuis plusieurs années.