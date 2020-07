EN DIRECT - "Des annonces la semaine prochaine" sur le dossier de l'assurance chômage

JEAN CASTEX VEUT "APPROFONDIR" LES RELATIONS AVEC LE SÉNAT





Afin de "relever le défi" que présente la crise sanitaire, sociale et économique, Jean Castex a demandé à ce que la France soit "la plus unie possible". Pour ce faire, "il incombe en premier lieu au gouvernement de rechercher par tous les moyens les conditions de cette unité", a reconnu le Premier ministre devant les Sénateurs. "Je suis un homme de dialogue."





Par ailleurs, le chef du gouvernement a tenu à assurer devant la chambre haute - qu'il a décrite comme "la chambre des territoires" - que "la mise en oeuvre des politiques publiques que les gouvernement conduira, quelles qu'elles soient, passera, pour être efficace, par les territoires". Raison pour laquelle cet élu des Pyrénées-Orientales dit vouloir établir avec le Sénat des "relations certes courtoises et républicaines, mais aussi approfondies, dans le but de servir nos concitoyens de manière plus efficace".