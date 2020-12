EN DIRECT - Macron salue la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing, dont "le septennat transforma la France"

Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République, est décédé mercredi soir à l'âge de 94 ans "entouré de sa famille". Plus jeune président de la Ve République lors de son élection en 1974, il dirige la France jusqu'en 1981, année de sa défaite au second tour de la présidentielle face à François Mitterrand.

Reprenant occasionnellement des actualités non sportives pour titrer sa une, le journal l'Équipe a rendu hommage au président disparu en reprenant l'une de ses plus célèbres phrases.

L'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing est décédé mercredi soir "des suites du Covid" et ses obsèques se dérouleront "dans la plus stricte intimité", a précisé sa famille dans un communiqué. "Valéry Giscard d'Estaing s'est éteint mercredi 2 décembre dans sa maison familiale du Loir-et-Cher. Son état de santé s'était dégradé et il est décédé des suites du Covid 19", a écrit sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP. "Conformément à sa volonté, ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale".