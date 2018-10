EN DIRECT - Pas de remaniement avant vendredi soir, Emmanuel Macron "souhaite prendre le temps nécessaire"

"CRISE POLITIQUE" ?





"Ce qui avait été annoncé par le président de la République comme une petite péripétie est en train de tourner à la crise politique grave". c'est ce que le patron des députés LR Christian Jacob a dénoncé ce mardi, LR lors d'une conférence de presse. "On est dans une mauvaise tragédie", a-t-il déploré pointant "l'incapacité" des deux têtes de l'exécutif "à former un gouvernement", l’image "durement entachée" du président de la République et l'existence "de tensions très lourdes entre Matignon et l’Élysée".